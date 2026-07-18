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Священник объяснил, можно ли хранить вещи умершего

Анастасия Шарова Автор статьи
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Священнослужитель православной церкви пояснил, могут ли родственники пользоваться личными вещами умершего человека. Он отметил, что страхи вокруг таких предметов чаще всего рождают суеверия, которые люди передают из поколения в поколение.

После смерти близкого человека родственники часто не знают, что делать с его одеждой, предметами быта и другими личными вещами. Священник подчеркнул, что церковь не запрещает оставлять такие вещи себе и не считает их поводом для тревоги.

По словам представителя церкви, после смерти владельца личные предметы не получают никакой «негативной энергии». Они сохраняют только память о человеке, которому раньше принадлежали.

Священнослужитель посоветовал не отказываться от таких вещей из-за страхов и предрассудков. Он отметил, что верующим важнее не бояться предметов, а хранить память об умершем через молитву.

Молиться за усопшего, как пояснил священник, можно и дома, и в храме. Именно молитва, по его словам, помогает выразить уважение к человеку, который ушел из жизни.

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