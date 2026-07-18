Священник объяснил, можно ли хранить вещи умершего

Священнослужитель православной церкви пояснил, могут ли родственники пользоваться личными вещами умершего человека. Он отметил, что страхи вокруг таких предметов чаще всего рождают суеверия, которые люди передают из поколения в поколение.

После смерти близкого человека родственники часто не знают, что делать с его одеждой, предметами быта и другими личными вещами. Священник подчеркнул, что церковь не запрещает оставлять такие вещи себе и не считает их поводом для тревоги.

По словам представителя церкви, после смерти владельца личные предметы не получают никакой «негативной энергии». Они сохраняют только память о человеке, которому раньше принадлежали.

Священнослужитель посоветовал не отказываться от таких вещей из-за страхов и предрассудков. Он отметил, что верующим важнее не бояться предметов, а хранить память об умершем через молитву.

Молиться за усопшего, как пояснил священник, можно и дома, и в храме. Именно молитва, по его словам, помогает выразить уважение к человеку, который ушел из жизни.