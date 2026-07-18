Туристам рассказали про курорт, где цены, как в Турции 5 лет назад
Северная Осетия в 2026 году стала одним из самых заметных туристических направлений России. Путешественников республика привлекает не бюджетным отдыхом, а горами, древними башнями, ущельями и особой атмосферой, которая отличается от привычных курортов, пишет MagadanMedia.
Туроператоры отмечают, что гости едут в Осетию за яркими и настоящими впечатлениями. В регионе пока нет большого числа роскошных гостиниц, зато туристы находят здесь природные виды, которые привлекают блогеров, известных людей и любителей нестандартных маршрутов.
Интерес к республике усилила свадьба Иды Галич. После этого многие путешественники захотели увидеть места, где проходили съемки и отдыхали гости торжества. Среди самых популярных локаций называют Мидаграбинское озеро и Куртатинское ущелье.
Отдых в Северной Осетии не сводится только к прогулкам по горам. Туристы посещают музеи, отправляются в поездки по ущельям на внедорожниках, выбирают рестораны с видом на ледники и останавливаются в оздоровительных отелях. Одни путешественники строят весь маршрут только по Осетии, другие добавляют к поездке Ингушетию или Чечню.
Особенно востребованы места для эффектных снимков. В Куртатинском, или Фиагдонском, ущелье гостей привлекают старые крепости, каньоны и качели над обрывом. Мидаграбинская долина известна десятками водопадов, среди которых находится один из самых высоких в Европе.
К популярным точкам относится и Даргавс, который называют «Городом мертвых». Это старинное кладбище с белыми каменными склепами. Путешественники также выбирают Дигорское ущелье с дикой природой и заброшенными селениями, а также Цейское ущелье, где можно увидеть канатную дорогу к леднику и древнее святилище.
Новые объекты тоже вошли в туристический образ республики. Качели над пропастью и большая буква уже стали узнаваемыми местами для фотографий и привлекают гостей, которые ищут необычные виды.
Стоимость поездки зависит от выбранного уровня отдыха. Самый экономный недельный тур на двоих с перелетом и размещением в гостинице категории три звезды оценивают примерно в 80 тысяч рублей. Средняя цена номера в такой гостинице составляет около 4 тысяч рублей в сутки. Более дорогие варианты, включая виллы и оздоровительные отели, могут доходить до 50 тысяч рублей за ночь.
Из Москвы до Северной Осетии можно долететь примерно за три часа. Билеты туда и обратно в июле 2026 года стоят от 21,7 тысячи рублей без багажа и от 27,1 тысячи рублей с багажом. Есть и маршрут через Минеральные Воды: после перелета туристам нужно добираться до Осетии на электричке около 4,5 часа. Также можно поехать поездом, где билет в купе стоит от 13 тысяч рублей в одну сторону.
Туроператоры считают, что Северная Осетия уже вышла из статуса экзотического направления и стала полноценным маршрутом для отдыха в любое время года. При этом желающим увидеть самые популярные места советуют бронировать туры заранее, так как спрос на регион продолжает расти.
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