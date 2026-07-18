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Google Поиск научился делать дела за пользователя через сторонние приложения

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Google Поиск обновил ИИ-режим: теперь он может ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Google Поиск получил крупное обновление: его ИИ-режим теперь не просто ищет информацию, а берется за реальные задачи. В США функцию связали со сторонними сервисами — YouTube Music, Canva и Instacart.

Как это работает? Вместо того чтобы вручную создавать дизайн в Canva, можно просто написать в поиске: «создай яркое приглашение на вечеринку в тропическом стиле на следующую субботу». ИИ отправит запрос в приложение и вернет готовый результат за пару секунд.

С музыкой аналогично: попросите составить плейлист для барбекю или тренировки — YouTube Music соберет его сам и сохранит в библиотеку. А если нужно закупить продукты, Поиск заполнит корзину в Instacart по вашему списку — останется только подтвердить заказ.

Пока доступны только три приложения, но Google обещает расширять список партнеров. Обновление уже запущено в США.

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