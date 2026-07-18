На популярном райском курорте ввели квоты для туристов

На Сардинии туристам больше не разрешают свободно проходить к ряду популярных пляжей и бухт. Теперь путешественники должны заранее бронировать визит и получать личный цифровой код после регистрации через сайт, пишет ТУРПРОМ.

Власти Италии объяснили новые правила высокой нагрузкой на природу. На острове ограничили свободный доступ к шестнадцати известным пляжам и бухтам. Каждый день эти места могут посещать только установленное число отдыхающих.

Одним из самых популярных направлений остается пляж Ла Пелоза с белым песком и бирюзовой водой. Туристы уже заняли все доступные места до середины сентября 2026 года. За сутки на пляж пускают не больше 1500 человек, а вход стоит около 350 рублей.

Местный экологический чиновник Себастьяно Веннери заявил, что пляж постепенно исчезает. По его словам, миллионы туристов каждый год уносят песок на полотенцах, поэтому береговая линия теряет прежний вид.

Еще более строгие ограничения ввели на пляже Кала Голоритце, который охраняет ЮНЕСКО. С марта по ноябрь туда допускают только 250 человек в сутки. Бронирование стоит около 700 рублей.

Запись действует для нескольких пляжей и бухт Сардинии. В список вошли Кала Голоритце, Кала Мариолу, Кала Бириала, Кала деи Габбиани, Кала Сизине, Ла Пелоза, Кала Брандинки, Лу Импосту, Туэрредда, Рена Бьянка, Оази Бидероза, Кала Котиччо, Кала Бригантина, Пунта Молентис, Риу Тротту и Порто Са Рукси.

Эксперты допускают, что новые правила могут привлечь мошенников. Они опасаются, что злоумышленники начнут массово скупать места с помощью автоматических программ, перепродавать бронирования дороже или предлагать туристам поддельные цифровые коды.

Аналитики считают, что Сардиния может стать первым примером более строгого регулирования пляжного отдыха в Европе. В будущем похожие меры могут ввести на перегруженных курортах Испании, Греции и Франции.

Теперь путешественникам придется заранее планировать не только перелет и проживание, но и посещение конкретных пляжей. Туристам советуют до поездки проверять правила бронирования, чтобы не получить отказ во входе уже на месте.