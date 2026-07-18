Технологии

НМГ хочет стать лидером по социальному контенту

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Холдинг «Национальная Медиа Группа» намерен занять ведущие позиции на рынке социально значимого контента. Об этом 18 июля на форуме «Российская креативная неделя» заявила руководитель направления корпоративной социальной ответственности компании Мария Залунина, сообщает «Известия».

По словам Залуниной, НМГ ставит перед собой более широкую задачу, чем просто выпуск таких проектов. Холдинг хочет сформировать исследовательскую базу, которой сможет пользоваться вся отрасль.

Она пояснила, что компания рассчитывает подтолкнуть рынок к развитию этого направления. Для этого, по словам Залуниной, индустрии нужна методика подсчета социальных эффектов, на которую авторы смогут опираться при создании новых проектов.

Представитель НМГ отметила, что пандемия стала одним из стимулов для развития социальных форматов. В тот период у медиакомпаний появилась необходимость работать со смыслами и управлять ими через разные каналы коммуникации.

Отдельную роль, по ее словам, сыграли онлайн-платформы. В отличие от телевидения и кинотеатров, они дают больше пространства для экспериментов с острыми темами, включая проблему насилия.

Залунина также указала, что цифровые площадки позволяют использовать дополнительные инструменты. Среди них — информационные плашки и возможность выбора музыки зрителем.

Сейчас НМГ вместе с партнерами разрабатывает методику оценки социального эффекта своих проектов. Холдинг использует внешнюю экспертизу и собственные инструменты, включая социологические исследования глубины просмотров и других показателей.

Такая работа, по словам Залуниной, помогает объективнее оценивать влияние медиапродуктов на аудиторию.

Она подчеркнула, что главным показателем эффективности остается действие зрителя. Для анализа реакции телеаудитории НМГ применяет короткие номера, горячие линии и QR-коды.

Эти инструменты позволяют не только оказывать помощь, но и отслеживать переходы и активность пользователей вместе с некоммерческими организациями.

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