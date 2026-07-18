Технологии

Google Поиск научился делать дела за пользователя

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Google Поиск обновил ИИ-режим: теперь он выполн...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Google Поиск получил крупное обновление: его ИИ-режим теперь не просто ищет информацию, а берется за реальные задачи. В США функцию связали со сторонними приложениями — и это меняет правила игры.

Пока доступны три сервиса: YouTube Music, Canva для графики и Instacart для доставки продуктов. Журналисты уже показали, как это работает на примере подготовки дня рождения. Вместо того чтобы открывать Canva, искать шаблон и править приглашение вручную, достаточно написать в поиске: «создай яркое приглашение на вечеринку в тропическом стиле на следующую субботу». ИИ отправляет запрос в Canva и через пару секунд возвращает готовый дизайн.

С музыкой та же история. Можно попросить составить плейлист для барбекю или интенсивной тренировки — YouTube Music соберет его сам и сохранит в библиотеку. А если нужно закупить снеки и напитки, Поиск заполнит корзину в Instacart по списку. Останется только подтвердить заказ.

Пока это лишь три приложения, но Google обещает добавлять новых партнеров. Так что скоро ИИ-режим сможет делать за нас еще больше.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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