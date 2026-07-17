Экономика

Короткие вклады могут оказаться выгоднее долгосрочных при снижении ставок ЦБ

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Финансист Мери Валишвили рассказала, почему при...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Финансист Мери Валишвили советует вкладчикам не тянуть с выбором депозита, пока ставки не пошли вниз. Лучшие условия часто достаются новым клиентам или тем, кто приносит деньги, не лежавшие в банке последние 3–6 месяцев. Такие программы обычно короткие — до полугода, поэтому медлить не стоит.

Для долгосрочных сбережений эксперт рекомендует продукты с доходностью, привязанной к ключевой ставке ЦБ. Они не требуют от клиента дополнительных действий после размещения средств.

Ещё один вариант — «лесенка»: разбить накопления на несколько депозитов. Большую часть положить на 3–4 месяца, меньшую — на полгода, а остаток — на год. Размещать всю сумму на срок более года Валишвили считает невыгодным: банки обычно дают по таким вкладам более низкие проценты. Накопительные счета дают больше свободы, но их доходность в среднем уступает депозитам.

Осторожность стоит проявлять при чрезмерно высоких ставках. Предложения региональных или отраслевых банков под 15–20% могут сигнализировать о проблемах с ликвидностью. Вклады застрахованы, но при отзыве лицензии возврат денег займёт время.

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