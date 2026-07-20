Китайцы создали экологичный водородный двигатель, но секрет не раскрывают

Китайская компания FAW Jiefang разработала водородный двигатель внутреннего сгорания CA6HV3, который прошел официальные испытания и получил сертификат соответствия экологическим нормам. Производитель утверждает, что это первый в мире подобный случай.

Водородное топливо не выделяет углекислый газ и оксиды серы, но при его сгорании атмосферный азот превращается в окислы азота (NOx), что мешало считать такие двигатели по-настоящему экологичными. Инженерам FAW удалось решить эту проблему с помощью «высокоэффективного метода обработки выхлопных газов», однако подробности технологии не раскрываются.

Выбросы NOx нового мотора составляют всего 5% от предельно допустимого уровня по действующим в КНР нормам China VI и лишь 14% от будущего стандарта China VII. Двигатель прошел 100-тысячекилометровый дорожный тест на тягаче Xingyi J6V, где его проверяли в пробках, на затяжных подъемах, в экстремальную жару и холод.

Развитие альтернативного транспорта идет сразу по нескольким направлениям: аккумуляторы, водород, синтетическое и биотопливо. Электромобили хороши для коротких маршрутов, а топливные ячейки и ДВС — для дальних поездок. ДВС как самая отработанная технология устойчивее к экстремальному климату, и водородные грузовики можно создавать на базе существующих моделей с минимальными изменениями. Главный тормоз — дороговизна «зеленого» водорода, полученного электролизом. Новому двигателю придется подождать, пока этот барьер исчезнет.