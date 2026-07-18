Новости Татарстана

Татарстанские перевозчики задумались о повышении цен из-за топливного кризиса

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Татарстанские перевозчики из-за топливного криз...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Татарстанские междугородние перевозчики всерьез рассматривают повышение стоимости своих услуг. Причина — топливный кризис, который уже больше недели бьет по республике: одни АЗС закрыты, на других — огромные очереди, а цены на бензин и дизель ползут вверх. Водителям приходится изощряться, чтобы добыть топливо даже по топливным картам.

Корреспондент 116.RU поговорил с представителями компаний. В «Эрида-Транс» рассказали, что пока держат цены, но ищут способы сократить другие затраты. «У людей бюджет ограниченный, если поднимем ценник — потеряем часть клиентов», — пояснила менеджер. Однако даже без повышения компания ощутила падение заказов — по ощущениям, не меньше чем на 10% по сравнению с прошлым летом.

Водители с топливными картами вынуждены объезжать по 10 заправок, чтобы заправиться. Особенно тяжело на междугородних рейсах: недавно автобус до Оренбурга еле дотянул без дозаправки. «Сколько протянем в таком режиме без повышения цен, не могу сказать. Но вряд ли долго», — признались в компании.

Другие перевозчики тоже в непростой ситуации. В «Альтексе» из Набережных Челнов заявили: «Ждем конца месяца, если ситуация не изменится, придется повышать цены — не хочется, но деваться некуда». А вот в «Буревестнике» проблем не видят — их парк на дизеле, дефицита которого, по их словам, нет.

Один из водителей на условиях анонимности рассказал, что заправляется только на трассах: «Проехал до Бугульмы, подходящую заправку не нашел. Надеюсь в Бавлах заправиться, иначе до конца не дотяну». На поиски бензина он потратил около 40 минут, но пассажиры отнеслись с пониманием.

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