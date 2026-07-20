Китай назван страной с самыми дешевыми смартфонами

Китай стал мировым лидером по доступности смартфонов. Как выяснили журналисты BGR, средние цены на телефоны в этой стране — самые низкие на планете. Всё дело в жесткой конкуренции: местные бренды борются за каждого покупателя и готовы снижать цены.

Еще один фактор — логистика. Китайские производители в основном ориентируются на внутренний рынок. Им не нужно тратиться на сертификацию и доставку за границу. Кроме того, в регионе отлажены цепочки поставок, а широкая сеть магазинов дает прямой доступ к потребителю. Всё это сокращает расходы.

А вот устройства иностранных марок — Apple, Samsung и других — стоят в Китае примерно столько же, сколько и в других странах. Самые дешевые — телефоны местных брендов. Эксперты советуют с осторожностью заказывать смартфоны из Китая: они могут не поддерживать привычные сервисы и иметь региональные ограничения.

Ранее специалисты How-To Geek рассказали, что регулярная перезагрузка смартфона помогает очистить кэш и завершить ненужные процессы, которые отбирают ресурсы устройства.