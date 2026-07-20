Технологии

ИТМО и «Бюро 1440» запускают первую в России магистратуру для инженеров гибридных сетей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
ИТМО и «Бюро 1440» запускают первую в России ма...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В России появилась первая магистратура для инженеров, которые будут объединять спутниковую и наземную связь в единую систему. Программу запускают университет ИТМО и аэрокосмическая компания «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг»). Студентов научат работать с большими данными и использовать искусственный интеллект как базовый инструмент. При необходимости они смогут разрабатывать собственные решения для анализа массивов информации.

Инженеры компании сами составили учебный план и будут вести профильные дисциплины. Студентов также привлекут к исследовательским проектам. Все учащиеся получат стипендию от «Бюро 1440».

Гендиректор «ИКС Холдинга» Алексей Шелобков отметил, что развитие гибридных сетей требует специалистов нового типа. Раньше такие компетенции формировались на стыке нескольких специальностей и на практике. Новая магистратура впервые объединяет их в целостный образовательный трек.

«Бюро 1440» — разработчик и оператор отечественной спутниковой группировки для высокоскоростной передачи данных с глобальным покрытием.

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