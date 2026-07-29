Экономика

Средняя зарплата в РФ в мае выросла на 10,1% до 110 216 руб.

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Средняя зарплата в России в мае 2026 года вырос...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Средняя зарплата в России в мае 2026 года достигла 110 216 рублей, что на 10,1% выше показателя за аналогичный месяц прошлого года. Об этом сообщил Росстат.

Показатель рассчитывается до вычета налогов и включает премии. В расчет попадают доходы всех сотрудников организаций, в том числе с очень высокими зарплатами, что может повышать среднее значение, пояснили в ведомстве.

Данные опубликованы по итогам пятого месяца 2026 года. Рост заработной платы зафиксирован по всей стране.

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