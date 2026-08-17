Технологии

Исследование из Кембриджа назвало тофу лучшим источником белка

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Исследователь из Кембриджского университета Крис Макдональд, возглавляющий Better Protein Institute, сравнил 20 продуктов с высоким содержанием белка и признал лучшим из них тофу. Оценка учитывала влияние на здоровье человека, экологию и доступность по цене.

В ходе сравнения растительные источники белка в целом опередили продукты животного происхождения. Сразу за тофу расположились семена чиа и бобовые, а замыкают рейтинг сыр чеддер, моцарелла и баранина. Как отметил Макдональд, ключевую роль сыграли значительно меньшие выбросы парниковых газов при производстве растительной пищи.

Помимо воздействия на природу, Макдональд оценил питательную ценность продуктов — полноценность белка, содержание соли и насыщенных жиров. Здесь разрыв между растительными и животными источниками оказался не таким заметным: куриная грудка и тунец вошли в первую пятерку, однако тофу вновь оказался на первом месте.

Учёный также обратил внимание на этический аспект производства мяса и молочных продуктов. Повышение благополучия сельскохозяйственных животных требует больше земель и кормов, из-за чего, по словам Макдональда, "либо больше диких животных, либо больше сельскохозяйственных животных будут страдать". Исследование задумано как помощь покупателям в осознанном выборе продуктов.

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