Intel готовит удешевлённый процессор Panther Lake для портативных консолей

Компания Intel, по данным инсайдеров, разрабатывает новый процессор для портативных игровых консолей. Сообщается, что чип может стать бюджетной версией модели Arc G3 Extreme и войти в линейку Panther Lake.

Предполагается, что новинка получит восемь вычислительных ядер и четыре графических ядра. Для сравнения: Arc G3 Extreme насчитывает 14 вычислительных и 12 графических ядер, а стандартная версия Arc G3 — 14 и 10 соответственно.

Издание Digital Trends обращает внимание, что удешевление процессора не гарантирует низкую цену всей консоли. Расходы на память и другие компоненты по-прежнему высоки.