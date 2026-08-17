Технологии

Intel готовит удешевлённый процессор Panther Lake для портативных консолей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Компания Intel, по данным инсайдеров, разрабатывает новый процессор для портативных игровых консолей. Сообщается, что чип может стать бюджетной версией модели Arc G3 Extreme и войти в линейку Panther Lake.

Предполагается, что новинка получит восемь вычислительных ядер и четыре графических ядра. Для сравнения: Arc G3 Extreme насчитывает 14 вычислительных и 12 графических ядер, а стандартная версия Arc G3 — 14 и 10 соответственно.

Издание Digital Trends обращает внимание, что удешевление процессора не гарантирует низкую цену всей консоли. Расходы на память и другие компоненты по-прежнему высоки.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Султан Брунея снял все титулы с невестки за грубое поведение

Новости России

день назад

Владельцы Samsung и Xiaomi чаще других подключают ускорение мобильного интернета

перекись убивает грибок

Кулинария

день назад

Борщ теряет яркий цвет из-за одной ошибки: простой прием сохраняет его насыщенно-красным

Не у нас

9 часов назад

Внешний долг России прошел рубеж в 300 млрд долларов

расклейка объявлений в Екатеринбурге

Не у нас

10 часов назад

В ГАИ назвали лекарства, которые грозят снижением реакции при вождении

Технологии

день назад

Kingdom Hearts IV выйдет в конце 2027 года и получит мир по «Тайне Коко»

Кулинария

17 часов назад

Гречку смешиваю с фаршем и жарю как котлеты: простой ужин из продуктов, которые всегда дома

Кулинария

день назад

Тесто для пирожков получается тяжелым из-за одной ошибки: простое правило делает его воздушным
Новости Татарстана
12 часов назад

В Татарстане 18 августа ожидаются дожди и потепление до 25 градусов

18 августа в Татарстане ожидаются дожди, грозы ...

Новости Казани

2 минуты назад

Минниханов сообщил об открытии обновленного ТЮЗа в Казани

Интересное в Казани

8 часов назад

Дом влияет на уровень стресса: квиз из пяти вопросов для жителей Казани, которые хотят выбрать интерьер без дизайнера

Новости Татарстана

2 часа назад

Студотряды РТ собрали почти 1 млн рублей на «Дне ударного труда»

Кулинария

3 часа назад

Котлеты больше не жарю сразу после замешивания фарша: 20 минут меняют их текстуру
Установка СКИФ сделает Россию первоисточником с...
Технологии
3 дня назад

Установка СКИФ сделает Россию первоисточником самых точных данных

Технологии

3 часа назад

Fairphone 6+ представят 18 августа

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстан вернется 30-градусная жара

Технологии

4 часа назад

Samsung выпустит складной смартфон с более широким экраном, чем Galaxy Z Fold 8
ВТБ рассказал о финансовой грамотности на Всеро...
Польза
6 дней назад

ВТБ рассказал о финансовой грамотности на Всероссийском молодежном форуме «Машук»