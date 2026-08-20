Технологии

«Ингосстрах» запустил платформу IMAN для создания ИИ-агентов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Компания «Ингосстрах» запустила внутреннюю платформу IMAN, предназначенную для создания и использования агентов на базе искусственного интеллекта. За два месяца на ней разработали более 1 350 решений, около 250 из которых сотрудники уже применяют в повседневной работе.

Платформа автоматизирует рутинные и аналитические задачи: ИИ-агенты обрабатывают документы и корпоративные базы знаний, готовят материалы и заключения, помогая проводить проверки и принимать решения. Система поддерживает разные форматы документов, распознаёт текст на изображениях благодаря OCR и обеспечивает взаимодействие через электронную почту и другие каналы.

Все компоненты работают в защищённом внутреннем контуре. В пресс-службе компании подчеркнули наличие ролевой модели доступа, управления секретами, аудита действий и мониторинга работы агентов. Об этом сообщает издание «Наша Газета Крым».

Сергей Шелепин, директор центра искусственного интеллекта мультиагентных систем «Ингосстраха», отметил, что среди реализованных сценариев есть решения для юридической поддержки, закупок, урегулирования убытков и управления проектами. Компания также рассматривает возможность предоставления платформы внешним корпоративным клиентам.

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