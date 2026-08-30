Технологии

Ученые РАН: рыбы помогают моделировать болезни и тестировать лекарства

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Ученый РАН Анастасия Гурылева рассказала, как р...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Научный сотрудник лаборатории акустооптической спектроскопии НТЦ уникального приборостроения РАН Анастасия Гурылева рассказала, что рыбы могут помочь в изучении заболеваний человека и оценке действия препаратов. Это стало возможным благодаря множеству генов, схожих с человеческими.

Гены рыб практически не изменились в ходе эволюции, и многие из них связаны с болезнями. Поэтому на этих животных можно моделировать заболевания и апробировать новые терапии, лекарственные средства и другие воздействия, отметила Гурылева.

Для исследований специалисты используют ультразвук и искусственный интеллект. С помощью ИИ они отслеживают рыбу в кадре, определяют область сердца, а затем измеряют частоту сердечных сокращений и вариабельность сердечного ритма, чтобы оценить эффект.

Ранее врач-гериатр Валерий Новоселов заявил, что медицина здорового долголетия находится на начальной стадии развития, и человечество пока далеко от того, чтобы доживать до 150 лет.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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