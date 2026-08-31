Новости Казани

Дмитрий Чернышенко сравнил Президента РФ с основателем Олимпийских игр

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, приехавший в Казань на День города и республики, назвал Владимира Путина «Пьером де Кубертеном современности». Необычное сравнение прозвучало на встрече с уличными спортсменами в экстрим-парке «Урам».

Перед разговором Чернышенко вместе с мэром Ильсуром Метшиным, министром молодежи Азатом Кадыровым и главой администрации Раиса Асгатом Сафаровым осмотрел площадку. Затем вице-премьер поздравил казанцев с праздником и назвал город спортивной столицей России, напомнив об Универсиаде-2013, чемпионате мира по футболу, Чемпионате водных видов спорта и Играх будущего.

Чернышенко объяснил, что Игры будущего стали первыми в истории соревнованиями по фиджиталу — направлению, появившемуся в 2023 году по инициативе президента. World Phygital Community уже объединяет более 120 стран, и все это, по словам вице-премьера, благодаря Путину, которого он сравнил с основателем Олимпийских игр.

Кроме того, Чернышенко привел цифры: уличными видами спорта в России занимаются 10 млн человек, ежегодно проходит более 40 тысяч соревнований. В завершение встречи он поблагодарил спортсменов за то, что они служат «духовно-нравственным камертоном» для общества.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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