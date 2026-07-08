В восьми городах Татарстана введена угроза атаки беспилотников. Соответствующее предупреждение появилось в официальном приложении МЧС. сообщает БИЗНЕС Online.

Под угрозой находятся Чистополь, Бугульма, Альметьевск, Лениногорск, Заинск, Нижнекамск, Елабуга и Набережные Челны. Жителям рекомендовано принять меры безопасности.

Ранее угроза также действовала в Казани и Зеленодольске, но была снята в 05:58.

На всей территории республики сохраняется режим беспилотной опасности. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно не принимают и не отправляют рейсы.