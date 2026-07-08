Новости Казани

Из-за забега «Ночная Казань» перекроют несколько улиц

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Казани 11-12 июля из-за забега «Ночная Казань...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В Казани 11 и 12 июля ограничат движение транспорта в связи с проведением забега «Ночная Казань». Ограничения вводятся с 17:00 11 июля до 02:30 12 июля на улицах Ташаяк, Лево-Булачная, Право-Булачная, Татарстан, Пушкина, Х. Такташа, Т. Миннуллина, Петербургская, М. Салимжанова, а также на съезде с Кремлевской дамбы.

Кроме того, с 00:00 11 июля до 02:30 12 июля будут закрыты муниципальные парковки на участках улиц, где вводятся ограничения: Право-Булачной, Лево-Булачной, Х. Такташа, Петербургской и Т. Миннуллина.

В комитете по транспорту горожан просят учитывать перекрытия при планировании маршрута.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Курицу и говядину больше не покупаю: это мясо оказалось выгоднее для здоровья и семейного бюджета

Интересное в Казани

день назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом

откуда берутся тараканы в квартире 3 этаж

Важное в РТ

день назад

Участники «Политических боев» в Казани изложили позиции по актуальным темам

Новости России

день назад

Пенсии могут удвоить уже с 70 лет: в Госдуме сделали заявление, которое обсуждают пенсионеры

ремонт электропилы в Екатеринбурге

Гороскопы

день назад

Июль-2026 перевернет их судьбу: астролог назвала знаки, которых ждет любовь и счастье

Технологии

день назад

Если звонит незнакомец: ответ «да» на эти три вопроса может грозить проблемами

Польза

9 часов назад

Запах пота исчезает без дезодоранта: это масло наносят на ладони и протирают подмышки

Наука

день назад

Ученые выяснили, какая профессия снижает риск болезни Альцгеймера
Автоновости Казани и Мира
3 часа назад

Поездка в автобусах из Казани в Зеленодольск подорожала

С 1 июля повысилась стоимость проезда на автобу...

Наука

19 минут назад

Короткий сон связали с риском набора веса

Технологии

2 часа назад

В России разрабатывают беспилотную оптовую доставку

Наука

5 часов назад

ИИ-модель из МТУСИ предсказывает вспышки инфекций за 6–8 недель

Технологии

6 часов назад

Почему законопроект об ИИ вызвал резкую критику
Уборка озимых в Татарстане начнется в июле
Новости Татарстана
9 часов назад

Уборка озимых в Татарстане начнется в июле

Наука

9 часов назад

Ученые выявили бактерии, предсказывающие диабет 2 типа

Наука

10 часов назад

Ученые создали упаковку из тыквенной кожуры для сохранения свежести продуктов

Наука

10 часов назад

Нейросети оказались щедрее людей в финансовых играх
Казань для искателей впечатлений: собрали гид п...
Гид по Казани
5 дней назад

Казань для искателей впечатлений: собрали гид по местам, которые не оставят равнодушным