Из-за забега «Ночная Казань» перекроют несколько улиц

В Казани 11 и 12 июля ограничат движение транспорта в связи с проведением забега «Ночная Казань». Ограничения вводятся с 17:00 11 июля до 02:30 12 июля на улицах Ташаяк, Лево-Булачная, Право-Булачная, Татарстан, Пушкина, Х. Такташа, Т. Миннуллина, Петербургская, М. Салимжанова, а также на съезде с Кремлевской дамбы.

Кроме того, с 00:00 11 июля до 02:30 12 июля будут закрыты муниципальные парковки на участках улиц, где вводятся ограничения: Право-Булачной, Лево-Булачной, Х. Такташа, Петербургской и Т. Миннуллина.

В комитете по транспорту горожан просят учитывать перекрытия при планировании маршрута.