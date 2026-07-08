В России разрабатывают беспилотную оптовую доставку

Российские маркетплейсы планируют использовать дроны для оптовой доставки товаров на склады. Оттуда заказы будут развозить курьеры или роботы. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Роман Чекушов.

«Мы видим технологии, которые несколько лет назад даже не могли представить. Давайте наблюдать вместе. Уверен, через пару лет мы встретимся и обсудим их применение», — заявил он в интервью РИА Новости.

По словам Чекушова, в ритейле ежегодно внедряются новые разработки. Например, российские маркетплейсы уже применяют человекоподобных роботов для перекладки мелких товаров на складах.