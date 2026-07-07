Москва представила на «Иннопроме» свыше 50 разработок
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
На международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге столица показала более 50 уникальных разработок от 38 компаний. Среди них — прибор для исследования эффективности лекарств, беспилотный робот-уборщик и подъемник с мультимедийным экраном.
Компания «СайнтификКомплайнс» продемонстрировала устройство, имитирующее желудочно-кишечный тракт человека. Оно позволяет оценить растворение таблеток и капсул еще до клинических испытаний, что ускоряет разработку препаратов.
Беспилотный робот-уборщик от «ЯКУ РОБОТИКС» предназначен для автоматической уборки крупных помещений: торговых центров, складов, аэропортов. Он самостоятельно строит маршрут и объезжает препятствия, обрабатывая до 20 тыс. кв. м без участия человека.
Карачаровский механический завод представил подъемник с TFT-дисплеем, мультимедийным экраном, зеркалом в полный рост и светодиодной подсветкой. Такое оборудование востребовано в новостройках.
Минпромторг объявил, что Москва заняла первое место в рейтинге эффективности промышленной политики. Регионы оценивались по 47 критериям, включая экономическое развитие, меры поддержки и промышленную инфраструктуру.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в столице работают свыше 4,6 тыс. предприятий. В 2025 году рост производства составил 4,7%, а инвестиции достигли 480,3 млрд рублей. Высокотехнологичные сектора развиваются быстрее всего благодаря системе поддержки из более чем 20 мер.
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