Общий капитал российских миллиардеров сократился более чем на $5 млрд

С начала 2026 года совокупное состояние российских миллиардеров уменьшилось более чем на $5 млрд. Таковы данные индекса Bloomberg Billionaires Index, который отслеживает изменение капиталов богатейших людей планеты.

Больше всех, по оценке аналитиков, потерял Михаил Прохоров. Капитал также уменьшился у основателя Telegram Павла Дурова, президента «Норникеля» Владимира Потанина, председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина и основателя «Лукойла» Вагита Алекперова.

Впрочем, не все бизнесмены из РФ провели первую половину года в минусе. Состояние основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова, по данным Bloomberg, выросло почти на $2 млрд.