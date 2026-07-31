В Татарстане обсудили роль СМИ в освещении избирательной кампании

В Казани на площадке информационного центра ЦИК республики «Точка выбора» журналистам рассказали, как пройдут выборы в Госдуму. Голосование растянется на три дня — 18, 19 и 20 сентября. Вместе с федеральной кампанией жителей Татарстана ждут довыборы в Госсовет по Высокогорскому округу №50 и муниципальные выборы в 40 районах.

Глава ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев уточнил, что по партийным спискам в республике продолжают борьбу 84 кандидата. А вот по одномандатным округам конкуренция скромнее: зарегистрированы 28 из 34 претендентов, документы будут принимать до 5 августа.

Гостем встречи стал председатель Союза журналистов РТ и гендиректор телерадиокомпании «Новый Век» Ильшат Аминов. Он напомнил: чем выше политическая конкуренция, тем больше ответственность журналистов. «Хорошая выборная журналистика помогает человеку разобраться в кампании и защищает общество от недостоверной информации», — цитирует Аминова пресс-служба ЦИК.

С 3 августа заработает сервис «Мобильный избиратель», а у жителей республики появится горячая линия (843) 292-84-33. Там можно уточнить всё о предстоящем голосовании.