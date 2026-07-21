Экономика

РЖД получит 421 млн рублей на квантовые сети

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
РЖД увеличит уставной капитал на 421 млн рублей...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Российские железные дороги увеличат уставной капитал на 421 млн рублей. Деньги пойдут на развитие квантовых сетей. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Компания выпустит 421 084 новых обыкновенных акций номиналом 1 тысяча рублей каждая. Это предусмотрено федеральным бюджетом на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

Увеличение капитала соответствует дорожной карте проекта «Квантовые коммуникации». Он входит в федеральный проект «Прикладные исследования и перспективные разработки» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Квантовые сети — технология передачи данных, защищенная от взлома. РЖД планирует использовать их для обеспечения безопасности перевозок и управления инфраструктурой.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Бумажные квитанции за ЖКУ отменяют: с сентября платёжки будут приходить через «Госуслуги»

Интересное в Казани

день назад

Новый кроссовер за 2,29 млн: рассказываем, что известно о дебютной модели российского бренда, стартовавшей с ПМЭФ

рейтинг средств от клопов в квартире по эффективности

Технологии

18 часов назад

Физики нашли намек на неизвестные законы Вселенной

Интересное в Казани

2 дня назад

«Я устал учить новичков, которые уходят через неделю»: как казанская IT-компания создала AI-платформу для сохранения знаний на производстве

сколько стоит ремонт гнезда зарядки телефона в Москве

Польза

день назад

Как перестать разочаровываться в людях: Омар Хайям назвал одну истину, которую понимают слишком поздно

Кулинария

день назад

Салат из огурцов «Нежинский»: тот самый легендарный рецепт, который закрывают на зиму десятилетиями

Технологии

19 часов назад

Бюджетный Snapdragon 4 Gen 6 получит нейронный блок

Технологии

14 часов назад

Apple тестирует 7-дюймовый экран для юбилейного iPhone

Технологии

7 часов назад

Фото паспорта в телефоне: юрист предупредил о риске кражи данных
Новости Казани
час назад

Глава комитета по наследию допустил открытие башни Сююмбике для туристов

Глава комитета по наследию Иван Гущин не исключ...

Новости Казани

28 минут назад

В Казани простились с Артуром Николаевым

Интересное в Казани

день назад

«Пробки и +30 за бортом»: рассказываем, как в Казани спасаются от жары за рулём этим летом

Технологии

59 минут назад

Генетики расшифровали ДНК девяти древних саков

Технологии

час назад

Переписки пользователей с чат-ботом DeepSeek оказались в открытом доступе
Ахметов подведет итоги работы парламента за пол...
Новости Татарстана
час назад

Ахметов подведет итоги работы парламента за полгода

Новости Казани

час назад

Жительница Казани выиграла 2 млн рублей в лотерею

Технологии

час назад

Хакеры прячут серверы в блокчейне биткоина

Кулинария

2 часа назад

Кабачки больше не жарят: духовка спасает урожай от масла
Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду...
Новости Казани
4 дня назад

Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии