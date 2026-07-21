РЖД получит 421 млн рублей на квантовые сети

Российские железные дороги увеличат уставной капитал на 421 млн рублей. Деньги пойдут на развитие квантовых сетей. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Компания выпустит 421 084 новых обыкновенных акций номиналом 1 тысяча рублей каждая. Это предусмотрено федеральным бюджетом на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

Увеличение капитала соответствует дорожной карте проекта «Квантовые коммуникации». Он входит в федеральный проект «Прикладные исследования и перспективные разработки» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Квантовые сети — технология передачи данных, защищенная от взлома. РЖД планирует использовать их для обеспечения безопасности перевозок и управления инфраструктурой.