Новости Татарстана

Более 43 тыс. татарстанцев впервые проголосуют на выборах в 2026 году

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

В 2026 году на выборах в Госдуму впервые проголосуют более 43 тысяч жителей Татарстана. Всего в республике зарегистрировано почти 3 миллиона избирателей, треть из которых — молодежь. Министр по делам молодежи Азат Кадыров назвал это первым серьезным гражданским опытом для многих 18-летних. «Право голоса — одна из новых возможностей, которая открывается с совершеннолетием. Молодежь сегодня интересуется общественной повесткой и готова брать инициативу», — отметил он. Глава ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев добавил, что от осознанной позиции молодых зависит будущее региона и страны. Для помощи избирателям в дни голосования сформируют волонтерский корпус. Добровольцы будут работать в медучреждениях, выезжать к маломобильным гражданам и консультировать в вузах. В прошлом году такие команды уже подготовили в каждом муниципалитете — опыт оказался успешным. Айрат Мубаракшин из Информационно-ресурсного центра добровольчества подчеркнул, что волонтеры проходят специальное обучение и становятся надежным связующим звеном между людьми и важными общественными инициативами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Бумажные квитанции за ЖКУ отменяют: с сентября платёжки будут приходить через «Госуслуги»

Интересное в Казани

день назад

«Пробки и +30 за бортом»: рассказываем, как в Казани спасаются от жары за рулём этим летом

санпединстанция официальный сайт

Технологии

18 часов назад

Физики нашли намек на неизвестные законы Вселенной

Интересное в Казани

2 дня назад

«Ещё одна ставка всё исправит»: рассказываем, как зависимость от онлайн-казино разрушила жизнь казанца

занятия джаз фанком в Санкт-Петербурге

Польза

день назад

Как перестать разочаровываться в людях: Омар Хайям назвал одну истину, которую понимают слишком поздно

Кулинария

день назад

Салат из огурцов «Нежинский»: тот самый легендарный рецепт, который закрывают на зиму десятилетиями

Технологии

19 часов назад

Бюджетный Snapdragon 4 Gen 6 получит нейронный блок

Технологии

14 часов назад

Apple тестирует 7-дюймовый экран для юбилейного iPhone

Технологии

7 часов назад

Фото паспорта в телефоне: юрист предупредил о риске кражи данных
Новости Казани
час назад

Глава комитета по наследию допустил открытие башни Сююмбике для туристов

Глава комитета по наследию Иван Гущин не исключ...

Новости Казани

34 минуты назад

В Казани простились с Артуром Николаевым

Интересное в Казани

день назад

«Он говорит, что может бросить сам»: психиатр-нарколог из Казани объяснил, когда обещания становятся частью зависимости

Технологии

час назад

Генетики расшифровали ДНК девяти древних саков

Технологии

час назад

Переписки пользователей с чат-ботом DeepSeek оказались в открытом доступе
Mail и Периодика: для казанцев фото с семьей - ...
Новости Казани
час назад

Mail и Периодика: для казанцев фото с семьей - самые ценные кадры из путешествий

Новости Казани

час назад

Жительница Казани выиграла 2 млн рублей в лотерею

Технологии

час назад

Хакеры прячут серверы в блокчейне биткоина

Кулинария

2 часа назад

Кабачки больше не жарят: духовка спасает урожай от масла
Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду...
Новости Казани
5 дней назад

Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии