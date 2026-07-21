Более 43 тыс. татарстанцев впервые проголосуют на выборах в 2026 году

В 2026 году на выборах в Госдуму впервые проголосуют более 43 тысяч жителей Татарстана. Всего в республике зарегистрировано почти 3 миллиона избирателей, треть из которых — молодежь. Министр по делам молодежи Азат Кадыров назвал это первым серьезным гражданским опытом для многих 18-летних. «Право голоса — одна из новых возможностей, которая открывается с совершеннолетием. Молодежь сегодня интересуется общественной повесткой и готова брать инициативу», — отметил он. Глава ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев добавил, что от осознанной позиции молодых зависит будущее региона и страны. Для помощи избирателям в дни голосования сформируют волонтерский корпус. Добровольцы будут работать в медучреждениях, выезжать к маломобильным гражданам и консультировать в вузах. В прошлом году такие команды уже подготовили в каждом муниципалитете — опыт оказался успешным. Айрат Мубаракшин из Информационно-ресурсного центра добровольчества подчеркнул, что волонтеры проходят специальное обучение и становятся надежным связующим звеном между людьми и важными общественными инициативами.