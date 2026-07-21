В Татарстане в конце июля будет на четыре градуса жарче нормы

В Татарстане средняя температура в третьей декаде июля превысит климатическую норму на четыре градуса. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Обычно с 21 по 30 июля в регионе держится +20,3 градуса, в Казани — +20,9. Но в этот раз синоптики обещают +24,3 и +24,9 соответственно.

Предыдущая декада, наоборот, была умеренно прохладной. А в целом июль, по прогнозам, окажется теплее обычного всего на полградуса.