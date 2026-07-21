Крестный ход в Казани охраняли 200 полицейских и росгвардейцев

В Казани прошел традиционный крестный ход с образом Казанской иконы Божией Матери. Тысячи верующих прошли маршрут от Благовещенского собора вокруг Казанского кремля до Крестовоздвиженской церкви. Безопасность обеспечивали порядка 200 сотрудников полиции и Росгвардии. На перекрестках выставили дополнительные экипажи ГАИ и заградительные средства. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.