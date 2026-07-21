Новости Казани

Крестный ход в Казани охраняли 200 полицейских и росгвардейцев

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В Казани прошел традиционный крестный ход с образом Казанской иконы Божией Матери. Тысячи верующих прошли маршрут от Благовещенского собора вокруг Казанского кремля до Крестовоздвиженской церкви. Безопасность обеспечивали порядка 200 сотрудников полиции и Росгвардии. На перекрестках выставили дополнительные экипажи ГАИ и заградительные средства. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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