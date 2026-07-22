Мошенники придумали новую схему с «безопасным счетом»

Прокуратура Татарстана предупредила: аферисты больше не просят перевести деньги онлайн. Теперь они убеждают жертву, что её сбережения в опасности, и предлагают «безопасный счёт» — якобы для защиты. На деле это просто новый способ украсть все до копейки. Будьте внимательны: настоящие банки никогда не предлагают таких счетов.