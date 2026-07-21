Экономика

Бизнес нарастил число исков в арбитраж на 7,6%

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Российский бизнес в первой половине 2026 года п...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В первой половине 2026 года российские компании и предприниматели подали в арбитражные суды 761,89 тыс. исков — это на 7,57% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит сервис «Контур.Фокус». Рост практически полностью компенсировал падение 2025 года, когда число споров сократилось из-за резкого повышения госпошлин.

Осенью 2024 года минимальная пошлина за имущественный иск выросла с 3 тыс. до 10 тыс. рублей, а максимальная — с 200 тыс. до 10 млн рублей. Бизнес отреагировал мгновенно: в январе—июне 2025 года количество дел упало до 708,29 тыс., что на 8,6% меньше, чем за тот же период 2024-го.

Компании начали тщательнее взвешивать судебные перспективы, укрупнять требования и активнее использовать досудебные претензии, поясняет Римма Фатыхова из «АНП Зенит». Однако, по словам партнера NOVATOR Legal Group Александра Каткова, эффект оказался временным. К 2026 году предприятия пересмотрели бюджеты и поняли: в некоторых случаях суд остается единственным реальным способом защитить свои интересы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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