Криминал

Голубь в дымоходе привел к отравлению четырех человек в Нурлате

Служба новостей Автор статьи
В Нурлате семья из четырех человек отравилась у...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Нурлате семья из четырех человек — двое взрослых и двое детей — отравилась угарным газом. Причиной стал голубь, застрявший в дымоходе. Всех пострадавших госпитализировали.

Как выяснила Госжилинспекция Татарстана, трагедии можно было избежать. За полтора месяца до ЧП, 27 апреля, в квартире проводили плановое обслуживание газового оборудования. Тогда специалисты обнаружили грубые нарушения: колонка оказалась замурована в мебель, а на кухне не было двери. Однако газовщики не выдали предписание и не отключили газ.

Газ перекрыли только после госпитализации жильцов. На начальника «Нурлатгаза» составили административный протокол. Суд признал его виновным и назначил штраф в 25 тысяч рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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