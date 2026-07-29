Голубь в дымоходе привел к отравлению четырех человек в Нурлате

В Нурлате семья из четырех человек — двое взрослых и двое детей — отравилась угарным газом. Причиной стал голубь, застрявший в дымоходе. Всех пострадавших госпитализировали.

Как выяснила Госжилинспекция Татарстана, трагедии можно было избежать. За полтора месяца до ЧП, 27 апреля, в квартире проводили плановое обслуживание газового оборудования. Тогда специалисты обнаружили грубые нарушения: колонка оказалась замурована в мебель, а на кухне не было двери. Однако газовщики не выдали предписание и не отключили газ.

Газ перекрыли только после госпитализации жильцов. На начальника «Нурлатгаза» составили административный протокол. Суд признал его виновным и назначил штраф в 25 тысяч рублей.