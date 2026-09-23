Новости Казани

Привиться от гриппа в Казани можно будет у пяти станций метро

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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С 24 сентября в Казани начнут работать мобильные пункты вакцинации от гриппа. Сделать прививку можно будет возле пяти станций метро. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.

Прививочные точки появятся у станций «Яшьлек», «Козья слобода», «Площадь Тукая», «Проспект Победы» и «Дубравная». Они расположатся в разных районах города. Режим работы — ежедневный, с 7:30 до 18:00. Это значит, что горожане смогут выбрать удобный день и время для процедуры.

Важное условие: без паспорта вакцинацию в мобильном пункте не проведут. Тем, у кого документа нет с собой, рекомендуют обратиться в поликлинику по месту жительства. Там прививку тоже можно сделать.

Медики призывают казанцев не тянуть с вакцинацией. Именно прививка, по их словам, остается самым действенным способом уберечься от гриппа и избежать осложнений. Мобильные пункты будут открыты с 24 сентября возле пяти станций подземки.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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