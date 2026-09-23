Технологии

OpenAI представила GPT-6 Sol и Luna: использование вдвое дешевле

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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OpenAI представила сразу две модели семейства GPT-6 — Sol и GPT-6 Luna. По данным компании, стоимость их использования вдвое ниже, чем у предшественников.

Роли внутри линейки разделены. Astra, выпущенная ранее в этом месяце, заявлена как наиболее мощная и продвинутая модель и рассчитана на сложное программирование, исследования и другие ресурсоёмкие задачи. Sol создана для регулярного применения и сочетает производительность с более низкой стоимостью, Terra выступает универсальным вариантом, а Luna нацелена на максимальную скорость и минимальные расходы.

Обучение Sol и Luna, по данным OpenAI, шло методами, близкими к тем, что применялись при создании GPT-6 Astra. В отдельных тестах новые модели показали результат на несколько процентных пунктов выше предшественников. По приблизительному сопоставлению Astra конкурирует с Fable, Sol — с Opus, Terra — с Sonnet, а Luna — с Haiku, однако точным такое сравнение не является, особенно для наиболее производительных моделей.

Отдельно компания Anthropic заявила, что в типичных задачах при стандартных настройках Opus 5.5 обходится примерно на 40% дешевле Opus 5. Экономия связана не только со снижением стоимости токенов, но и с меньшим их расходом при выполнении заданий. Как сообщила Ars Technica, Opus 5.5 также позиционируется как модель для областей повышенного риска, включая кибербезопасность и биологию, поэтому к ней применят те же меры защиты, что и к Fable 5.1: запрос по защищённой тематике система может автоматически и без отдельного уведомления перенаправить на более старую модель.

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