Минниханов рассказал в Китае о создании Российско-Китайского университета

Раис Татарстана Рустам Минниханов во время рабочего визита в Китай участвовал в образовательном форуме провинции Шаньдун и Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.

Обращаясь к участникам мероприятия, Минниханов отметил особую роль образования для сотрудничества республики и Китая. В татарстанских вузах учится больше 2 тыс. китайских студентов. При этом работа над совместными научными исследованиями и прикладными разработками, по его словам, идет пока недостаточно активно.

Рустам Минниханов назвал важным шагом развитие двусторонних связей в научно-образовательной сфере. Он заявил, что проект Российско-Китайского университета передовых технологий КРуТех не имеет аналогов в истории отношений двух стран. Меморандум о его создании подписали в мае во время визита президента России Владимира Путина в КНР.

На первом этапе в проект войдут 11 университетов Татарстана и 14 вузов провинции Шаньдун. Совместные программы по инженерным, цифровым, биомедицинским направлениям и промышленному дизайну планируют запустить в 2027 году. Консорциум возглавят Казанский федеральный университет и Шаньдунский университет, а обучение предполагает двойное научное руководство и два диплома.

Минниханов также пригласил университеты Шаньдуна в Татарстан: в ноябре в Казани пройдет крупнейший форум технических университетов России и Китая. Заместитель губернатора провинции Шаньдун Сунь Симинь указал на большой потенциал сотрудничества в образовании и призвал развивать межвузовские обмены. По итогам форума вузы Татарстана и Шаньдуна подписали ряд соглашений.