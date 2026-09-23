Технологии

В Якутии нашли захоронение воина XV–XVII веков с редким клинком

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Таттинском улусе Республики Саха, неподалеку от села Кыйы, археологи открыли новый погребальный памятник. По предварительным оценкам, он относится к XV–XVII векам нашей эры: под деревянным перекрытием находилась могила воина, похороненного с элементами всаднического набора, железным котлом, заупокойной пищей и вооружением.

О результатах полевых работ рассказал Денис Петров из Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН, работавший с коллегами и волонтерами в составе Зареченского отряда экспедиции. Информация опубликована на сайте научной организации. Вместе с останками мужчины ученые нашли лук со стрелами, нож в ножнах, кнут, стремена и седло.

Отдельный интерес вызвало клинковое оружие, необычное для этих земель: оно заметно отличалось от традиционных якутских пальм — длинного древка с однолезвийным ножевидным наконечником. Рукоять находки достигала около 45 сантиметров, на ее конце была оплетка из бересты, а клинок превышал 40 сантиметров в длину при ширине около трех.

У традиционных пальм рукоять обычно составляет 1–1,5 метра. Исследователи считают, что своеобразную глефу использовали для нанесения в бою акцентированных колющих ударов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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