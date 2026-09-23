Пенсионерам старше 80 лет напомнили о ежемесячной прибавке около 11 тысяч рублей

Пенсионерам, достигшим 80 лет, в ходе осеннего перерасчета увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии на 9584,69 рубля. Еще 1413,86 рубля составит надбавка на уход, то есть суммарная прибавка достигнет примерно 11 тыс. рублей в месяц и будет выплачиваться постоянно. Об этом агентству ПРАЙМ рассказала эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова.

Такие же суммы, по ее словам, положены гражданам, которым в августе установили I группу инвалидности, но только если повышенная выплата не была назначена раньше. Удвоение производится один раз по наиболее выгодному основанию, поэтому после 80 лет повторного увеличения не будет.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в августе 2026 года превысил 25,4 тыс. рублей. За год сумма выросла примерно на две тысячи рублей.

До этого генеральный директор НПФ «Ингосстрах» Оксана Иванова напомнила о механизме, ограничивающем влияние высокой зарплаты на будущую государственную пенсию. В 2026 году порог составляет 2,979 млн рублей в год, или 248,25 тыс. рублей в месяц.