Экономика

Россияне в Турции могут свободно обменивать рубли

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Российские туристы в Турции могут свободно обме...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Российские туристы в Турции могут без проблем обменять рубли на лиры или другую валюту в пунктах обмена. Об этом сообщил Сердар Йерлиоглу, председатель Ассоциации уполномоченных учреждений и обменных пунктов. Особенно широко такая возможность представлена в курортных зонах.

По словам Йерлиоглу, процедура обмена рублей ничем не отличается от обмена долларов или евро. Однако многие россияне пока не знают о такой опции или опасаются ею воспользоваться. В лицензированных обменных пунктах никаких сложностей нет, а вот в банках рубли могут не принять — у них свои правила.

Управляющие пунктов обмена в Анталье, Измире и Стамбуле подтвердили: проблем с рублями практически нет. Большинство берут их без вопросов по курсу Центробанка. Но если конкретный пункт не работает с рублями, там откажут.

Законодательных ограничений на сумму обмена нет — можно менять хоть тысячу, хоть миллион рублей. Но если сумма превышает эквивалент 185 тысяч лир (около 4 тысяч долларов), потребуется паспорт. Такие сделки по закону нужно подтверждать документально.

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