В Татарстане пассажирку автобуса укусил ядовитый паук

29-летняя Гузель ехала в автобусе в Казань, когда почувствовала резкую боль на среднем пальце. Позже она заметила на себе небольшого паука — желтого сака. Через несколько часов палец сильно опух, начались адские боли. Девушка срочно отправилась в дежурную больницу, где ей сделали укол и выписали антигистаминные препараты. Об инциденте сообщил Telegram-канал SHOT.

Желтый сак — ядовитый паук, который раньше обитал в основном в южных регионах, но в последние годы встречается и севернее. Его укус не смертелен для человека, но вызывает сильную боль, отек, озноб и аллергическую реакцию.