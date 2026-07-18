Новости Татарстана

В Татарстане пассажирку автобуса укусил ядовитый паук

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Татарстане пассажирку автобуса укусил ядовиты...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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29-летняя Гузель ехала в автобусе в Казань, когда почувствовала резкую боль на среднем пальце. Позже она заметила на себе небольшого паука — желтого сака. Через несколько часов палец сильно опух, начались адские боли. Девушка срочно отправилась в дежурную больницу, где ей сделали укол и выписали антигистаминные препараты. Об инциденте сообщил Telegram-канал SHOT.

Желтый сак — ядовитый паук, который раньше обитал в основном в южных регионах, но в последние годы встречается и севернее. Его укус не смертелен для человека, но вызывает сильную боль, отек, озноб и аллергическую реакцию.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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