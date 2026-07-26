ЦБ снизил ключевую ставку до 14% и повысил прогноз инфляции

Банк России 24 июля снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых, вопреки ожиданиям большинства аналитиков, которые не прогнозировали такого шага. Решение сопровождалось обновлением среднесрочного прогноза, в котором регулятор ухудшил оценки по инфляции и экономическому росту.

Согласно новому прогнозу, годовая инфляция в 2026 году составит 6–7% вместо ранее ожидавшихся 4,5–5,5%. Прогноз роста ВВП на 2026 год снижен с 0,5–1,5% до 0–1%. Кроме того, ЦБ повысил диапазон средней ключевой ставки на текущий год до 14,5–14,6%, а на следующий — до 10,5–12,5%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила, что рост цен на топливо и атаки на склады являются временными шоками предложения, и по мере стабилизации ситуации инфляционные ожидания населения, резко выросшие в июле с 12,4% до 14,7%, будут снижаться. Регулятор также снизил прогноз цены на нефть на 5 долларов за баррель на всем прогнозном горизонте.

Аналитики отметили, что сигнал ЦБ о дальнейшем движении ставки стал нейтральным — из пресс-релиза исчез намек на снижение. По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, ставка останется на уровне 14% до декабря, после чего возможно снижение на 25 базисных пунктов. Другие эксперты указали на высокую вероятность паузы на одном из следующих заседаний.