ЦБ снизил ключевую ставку до 14% и повысил прогноз инфляции
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Банк России 24 июля снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых, вопреки ожиданиям большинства аналитиков, которые не прогнозировали такого шага. Решение сопровождалось обновлением среднесрочного прогноза, в котором регулятор ухудшил оценки по инфляции и экономическому росту.
Согласно новому прогнозу, годовая инфляция в 2026 году составит 6–7% вместо ранее ожидавшихся 4,5–5,5%. Прогноз роста ВВП на 2026 год снижен с 0,5–1,5% до 0–1%. Кроме того, ЦБ повысил диапазон средней ключевой ставки на текущий год до 14,5–14,6%, а на следующий — до 10,5–12,5%.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила, что рост цен на топливо и атаки на склады являются временными шоками предложения, и по мере стабилизации ситуации инфляционные ожидания населения, резко выросшие в июле с 12,4% до 14,7%, будут снижаться. Регулятор также снизил прогноз цены на нефть на 5 долларов за баррель на всем прогнозном горизонте.
Аналитики отметили, что сигнал ЦБ о дальнейшем движении ставки стал нейтральным — из пресс-релиза исчез намек на снижение. По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, ставка останется на уровне 14% до декабря, после чего возможно снижение на 25 базисных пунктов. Другие эксперты указали на высокую вероятность паузы на одном из следующих заседаний.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец