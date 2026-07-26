Новости Татарстана

В Татарстане в понедельник ожидается до +36 градусов и грозы

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В понедельник в Татарстане ожидается до +36 гра...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В понедельник, 27 июля, Татарстан накроет настоящая жара — воздух прогреется до +36 градусов. Синоптики предупреждают: вместе с зноем придут грозы, возможны ливни и шквалистый ветер. Это значит, что день будет не только невыносимо жарким, но и опасным из-за погодных катаклизмов. Казанцам и жителям других городов республики стоит отложить все дела на вечер или вторник, когда температура начнет снижаться. Пожилым людям, детям и тем, у кого есть хронические заболевания, лучше вообще не выходить из дома в пик жары. Пейте больше воды, надевайте легкую одежду и по возможности используйте кондиционер. Уже со вторника жара пойдет на спад, и дышать станет легче. Такой контраст погоды — обычное дело для нашего региона, но к нему нужно быть готовым. Будьте внимательны и берегите себя.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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