В Татарстане в понедельник ожидается до +36 градусов и грозы

В понедельник, 27 июля, Татарстан накроет настоящая жара — воздух прогреется до +36 градусов. Синоптики предупреждают: вместе с зноем придут грозы, возможны ливни и шквалистый ветер. Это значит, что день будет не только невыносимо жарким, но и опасным из-за погодных катаклизмов. Казанцам и жителям других городов республики стоит отложить все дела на вечер или вторник, когда температура начнет снижаться. Пожилым людям, детям и тем, у кого есть хронические заболевания, лучше вообще не выходить из дома в пик жары. Пейте больше воды, надевайте легкую одежду и по возможности используйте кондиционер. Уже со вторника жара пойдет на спад, и дышать станет легче. Такой контраст погоды — обычное дело для нашего региона, но к нему нужно быть готовым. Будьте внимательны и берегите себя.