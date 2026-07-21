Рейс из Душанбе в Казань задерживается на 14 часов из-за неисправности самолета

Пассажиры рейса N4-1406 из Душанбе в Казань застряли в аэропорту вылета: их самолет сломался. Прибытие, запланированное на 10:10 21 июля, перенесено на 0:35 22 июля — задержка больше 14 часов. В авиакомпании Nordwind извинились и объяснили задержку технической неисправностью воздушного судна. По данным онлайн-табло казанского аэропорта, борт прибудет только глубокой ночью. Пассажирам советуют следить за статусом рейса на сайтах и табло аэропортов.