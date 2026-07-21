Узбекистан ищет 10 тысяч вагонов за рубежом из-за острой нехватки

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал правительству десять дней на проработку вопроса о привлечении 10 тысяч свободных грузовых железнодорожных вагонов из стран-партнеров. Причина — острый дефицит подвижного состава: железной дорогой перевозится 70% внешнеторговых грузов страны, или 46 млн тонн, но предприниматели постоянно жалуются на нехватку вагонов.

Особенно тяжелая ситуация сложилась у производителей цемента: с начала года им недодали 2,8 тысячи запрошенных вагонов. План получить дополнительно 1,3 тысячи вагонов во втором полугодии тоже не спасает — бизнесу нужно гораздо больше.

Мирзиёев также поставил задачу до конца года договориться с Всемирным банком о привлечении $200 млн на развитие железнодорожной инфраструктуры. Кроме того, перегружены линии Ангрен — Пап, Ташгузар — Кумкурган и Ташкент — Самарканд.

Генеральной прокуратуре поручено проверить, как расходовались средства на расширение парка грузовых вагонов, и разобраться с порядком их предоставления бизнесу. По итогам проверки ведомство должно предложить, как сделать систему прозрачнее.