Технологии

«Бомбора» начала принимать предзаказы на книгу о Demon's Souls

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Издательство «Бомбора» открыло предзаказ на книгу, посвященную мифологии Demon's Souls.

Издание пополнит линейку книг о видеоиграх. Ранее издательство выпустило или анонсировало истории о разработке The Legend of Zelda, Portal, Cyberpunk 2077, The Sims и Elden Ring.

Кроме того, в серию войдут книги по лору игр FromSoftware, франшизе «Ведьмак», истории Bioware, российским локализациям игр и консольным войнам.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Султан Брунея снял все титулы с невестки за грубое поведение

Новости России

6 часов назад

Татарстанцы стали чаще пользоваться почтовыми сервисами

как можно принести в дом клопов

Кулинария

день назад

Борщ теряет яркий цвет из-за одной ошибки: простой прием сохраняет его насыщенно-красным

Не у нас

9 часов назад

Внешний долг России прошел рубеж в 300 млрд долларов

заказать сборку компьютера в Москве

Не у нас

10 часов назад

В ГАИ назвали лекарства, которые грозят снижением реакции при вождении

Технологии

день назад

Kingdom Hearts IV выйдет в конце 2027 года и получит мир по «Тайне Коко»

Кулинария

17 часов назад

Гречку смешиваю с фаршем и жарю как котлеты: простой ужин из продуктов, которые всегда дома

Кулинария

день назад

Тесто для пирожков получается тяжелым из-за одной ошибки: простое правило делает его воздушным
Новости Татарстана
12 часов назад

В Татарстане 18 августа ожидаются дожди и потепление до 25 градусов

18 августа в Татарстане ожидаются дожди, грозы ...

Новости Казани

2 минуты назад

Минниханов сообщил об открытии обновленного ТЮЗа в Казани

Новости России

7 часов назад

Татарстанские геймеры могут оформить подписку МТС на «Мир танков» и «Мир кораблей»

Кулинария

час назад

Макароны смешиваю с яйцом и сыром: вчерашний гарнир превращается в завтрак за 10 минут

Новости Татарстана

2 часа назад

Студотряды РТ собрали почти 1 млн рублей на «Дне ударного труда»
Установка СКИФ сделает Россию первоисточником с...
Технологии
3 дня назад

Установка СКИФ сделает Россию первоисточником самых точных данных

Кулинария

3 часа назад

Котлеты больше не жарю сразу после замешивания фарша: 20 минут меняют их текстуру

Технологии

3 часа назад

Fairphone 6+ представят 18 августа

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстан вернется 30-градусная жара
ВТБ рассказал о финансовой грамотности на Всеро...
Польза
6 дней назад

ВТБ рассказал о финансовой грамотности на Всероссийском молодежном форуме «Машук»