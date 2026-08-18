«Бомбора» начала принимать предзаказы на книгу о Demon's Souls
Издательство «Бомбора» открыло предзаказ на книгу, посвященную мифологии Demon's Souls.
Издание пополнит линейку книг о видеоиграх. Ранее издательство выпустило или анонсировало истории о разработке The Legend of Zelda, Portal, Cyberpunk 2077, The Sims и Elden Ring.
Кроме того, в серию войдут книги по лору игр FromSoftware, франшизе «Ведьмак», истории Bioware, российским локализациям игр и консольным войнам.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец