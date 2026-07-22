Экономика

Госдума вводит сквозной контроль цен на продукты от производителя до полки

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Госдума готовит законопроект о сквозном монитор...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Депутаты готовят законопроект, который позволит отслеживать стоимость продуктов на всех этапах — от цеха до магазина. Во втором чтении документ рассмотрят в ближайшее время. Система мониторинга должна выявлять резкие скачки цен и показывать, где именно дорожает товар.

Федеральные органы власти получат доступ к данным компаний, включая сведения, которые сейчас считаются налоговой тайной. Правительство утвердит список ведомств, отвечающих за контроль, и перечень продуктов, по которым надзор будет особенно строгим. ФНС вместе с Минэкономразвития пропишут, какие именно сведения нужны и как их передавать — в том числе в электронном виде.

В фокусе мониторинга — реальные сделки, объёмы продаж и маржинальность. Это позволит отделить объективный рост издержек от спекулятивного завышения цен. Под контроль попадут цены и объёмы реализации, доходы, расходы и прибыль по отчётности, а также сведения о сделках. При этом данные используют только для анализа цен, разглашать их нельзя — кроме случаев, прямо прописанных в Налоговом кодексе.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб пояснила: главная цель — сделать рынок предсказуемым для покупателя. Специалисты увидят, на каком этапе и почему растёт стоимость, и смогут вовремя реагировать. Доступ к нужным данным позволит принимать точечные решения, при этом налоговая тайна остаётся под защитой.

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