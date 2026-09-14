Экономика

В России изменили правила биржевых продаж топлива

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Кабмин разрешил производителям бензина и дизеля...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Производителям бензина и дизельного топлива разрешили учитывать поставки тепловым и электростанциям при выполнении обязательного норматива продаж на бирже. Новые правила будут действовать до конца 2026 года, сообщили в Правительстве России.

Согласно подписанному постановлению, в расчет минимального объема обязательных биржевых продаж войдут поставки топлива, реализованные по адресным биржевым сделкам. Также будут учитываться объемы, проданные по внебиржевым договорам с тепловыми и электростанциями.

Мера распространяется на бензин и дизельное топливо, поставляемые производителями. В правительстве рассчитывают, что такой порядок поможет учитывать дополнительные направления реализации топлива при выполнении установленных нормативов.

Ранее, 8 сентября, вице-премьер Александр Новак сообщил, что Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба проработают соглашения между независимыми автозаправочными станциями и нефтеперерабатывающими заводами для регулирования цен на топливо.

Также Новак поручил продолжить контроль за соблюдением требований к маркировке топлива экологических классов К2, К3 и К4 при его продаже. Кроме того, он отметил необходимость дальнейшего формирования и развития информационной системы мониторинга ситуации на топливном рынке.

Вице-премьер заявлял, что цены на автозаправочных станциях нефтяных компаний растут с учетом уровня инфляции. По его словам, на этой неделе ситуация на рынке топлива стала более стабильной по сравнению с предыдущей.

Новак связывал это с поступлением дополнительных объемов топлива с нефтеперерабатывающих заводов. Часть предприятий начала работу после завершения ремонта. В правительстве рассчитывают, что положительная динамика на рынке сохранится.

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