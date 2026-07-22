Экономика

Россиянам могут вернуть украденные мошенниками деньги

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В России обсуждают механизм возврата похищенных...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В России обсуждают новый механизм, который позволит возвращать похищенные мошенниками средства напрямую со счетов получателей. Инициатива вошла в проект доктрины по борьбе с IT-преступлениями, опубликованный Минцифры.

Банки могут получить право совместно принимать решения о возврате денег, переведенных без согласия клиента. Для этого предлагается использовать обратное взыскание — списывать суммы со счетов лиц, причастных к мошенническим схемам.

В Минцифры подчеркивают: документ пока концептуальный и определяет лишь общие направления. Чтобы заработали конкретные механизмы, потребуются поправки в законы. Сейчас доктрина вынесена на общественное обсуждение, и ее могут скорректировать.

Ранее Минцифры уже разработало порядок возмещения ущерба жертвам телефонных мошенников. По проекту, компенсацию в зависимости от итогов проверки сможет выплачивать банк или оператор связи.

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