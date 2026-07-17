Борщевой набор в Петербурге подорожал из-за сезона

В июне потребительские цены в Петербурге выросли на 0,83% после майского снижения, сообщили в Банке России. Больше всего прибавили овощи из борщевого набора — картофель, морковь, лук и капуста. Подорожал и сахар. Причина сезонная: запасы прошлого урожая к июню заканчиваются, а новый еще не поступил в продажу. В годовом выражении цены на эти продукты, наоборот, снизились, отметил dp.ru.

На топливном рынке тоже скачок: ускорился рост цен на бензин. Регулятор объяснил это сезонным повышением спроса, которое совпало со сложной ситуацией на нефтеперерабатывающих заводах.

Среди непродовольственных товаров продолжили дешеветь электроника, техника и средства связи — отчасти благодаря укреплению рубля в предыдущие месяцы. А вот печатные издания подорожали из-за роста расходов на сырье, материалы и логистику.

В сфере услуг картина разнонаправленная. Пассажирский транспорт подешевел — сказались сезонные акции на билеты в сидячих вагонах скоростных поездов. В Петербурге повысилась абонентская плата за сотовую связь — операторы не меняли тарифы с ноября прошлого года.