Экономика

Борщевой набор в Петербурге подорожал из-за сезона

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В июне в Петербурге выросли цены на овощи борще...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В июне потребительские цены в Петербурге выросли на 0,83% после майского снижения, сообщили в Банке России. Больше всего прибавили овощи из борщевого набора — картофель, морковь, лук и капуста. Подорожал и сахар. Причина сезонная: запасы прошлого урожая к июню заканчиваются, а новый еще не поступил в продажу. В годовом выражении цены на эти продукты, наоборот, снизились, отметил dp.ru.

На топливном рынке тоже скачок: ускорился рост цен на бензин. Регулятор объяснил это сезонным повышением спроса, которое совпало со сложной ситуацией на нефтеперерабатывающих заводах.

Среди непродовольственных товаров продолжили дешеветь электроника, техника и средства связи — отчасти благодаря укреплению рубля в предыдущие месяцы. А вот печатные издания подорожали из-за роста расходов на сырье, материалы и логистику.

В сфере услуг картина разнонаправленная. Пассажирский транспорт подешевел — сказались сезонные акции на билеты в сидячих вагонах скоростных поездов. В Петербурге повысилась абонентская плата за сотовую связь — операторы не меняли тарифы с ноября прошлого года.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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