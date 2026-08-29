Запасы газа в ЕС упали до 63%, цены более чем удвоились

Цены на газ в Европе более чем удвоились с начала года, превысив €68 за МВт·ч, а запасы в хранилищах ЕС к концу августа снизились до 63%. Об этом сообщает The Guardian. По оценке Goldman Sachs, если перебои с поставками с Ближнего Востока сохранятся, цена может превысить €100 за МВт·ч.

Нынешний уровень запасов значительно ниже средних 80% для этого времени года. При сохранении текущих темпов закачки к зиме они могут оказаться примерно на 20% ниже среднего показателя за пять лет и минимальными с 2013 года, предупреждает издание. Европейский рынок уже столкнулся с «зимней паникой» перед отопительным сезоном.

Летом цены оставались относительно спокойными, но ситуация изменилась. «В результате европейский рынок природного газа за последнюю неделю столкнулся с некоторой зимней паникой», — заявил главный аналитик по сырьевым товарам банка SEB Бьярне Шильдроп. Физического дефицита газа этой зимой не ожидается, однако трейдеры прогнозируют рост цен.

Запасы распределены неравномерно: в Германии хранилища заполнены примерно наполовину, в Бельгии — на 51%, в Нидерландах — на 45%, тогда как в Италии и Польше показатель превышает 80%. Великобритания, один из крупнейших потребителей газа, располагает небольшими мощностями хранения, и глава Centrica Крис О’Ши заявил, что у страны «почти нет газа в хранилищах». Представитель Еврокомиссии Ева Хрнчирова ранее сообщала, что заполненность достигла 62%, и поводов для беспокойства нет, поскольку целевой уровень составляет 80%.