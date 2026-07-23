ЦБ и Минстрой готовят законопроект о рассрочке на жилье после сдачи дома

Банк России и Минстрой разрабатывают законопроект, который изменит правила предоставления рассрочки при покупке жилья. Согласно инициативе, рассрочка по договорам долевого участия будет доступна только после ввода дома в эксплуатацию, а максимальный срок составит три года с планируемой даты сдачи объекта. Об этом в интервью «Бизнес ФМ» сообщила замруководителя службы по защите прав потребителей ЦБ Елена Ненахова.

Новые нормы запретят застройщикам устанавливать разницу в цене квартиры при полной оплате и при оплате частями, а также предоставлять скидки тем, кто покупает жилье без кредита или рассрочки. Ответственность покупателя за просрочку платежей ограничат — не более 20% годовых от суммы задолженности. Информация о рассрочке будет отражаться в кредитной истории гражданина.

Законопроект пока не внесен в Госдуму и находится на стадии подготовки. Ранее, 22 мая, директор департамента банковской аналитики ЦБ Александр Данилов заявил, что цены на квартиры в Москве шокируют, а доля рассрочки при продаже жилья стабилизировалась. Регулятор ожидает принятия закона, который позволит контролировать сделки с этим механизмом.