Вылетела из Израиля и пропала: знакомые потеряли Аллу Пугачеву с детьми, они покинули Израиль и как в воду канули

Российская певица Алла Пугачева с детьми покинула Израиль, сообщалось, что она полетит следом за супругом на Кипр. Однако на Кипре певица не появилась, пишет "КП". Знакомые Примадонны говорят, что она не берет трубку, не отвечает на сообщения в мессенджерах.

Не исключено, что она могла отправиться в США, где живет ее старшая дочь Кристина Орбакайте. Но пока подтверждения ее прибытия туда также нет.