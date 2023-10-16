"Вам до нее далеко": Симоньян припомнила уехавшим из РФ знаменитостям Анну Ахматову

Главред RT Маргарита Симоньян в программе у Владимира Соловьева на центральном телеканале напомнила всем уехавшим из РФ звездам о судьбе поэтессы Анны Ахматовой.

По ее словам, Ахматова оставалась в своей стране даже в самые тяжелые времена, при этом имея полную возможность покинуть родину.

Современным звездам до Ахматовой далеко.