"Вам до нее далеко": Симоньян припомнила уехавшим из РФ знаменитостям Анну Ахматову
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Главред RT Маргарита Симоньян в программе у Владимира Соловьева на центральном телеканале напомнила всем уехавшим из РФ звездам о судьбе поэтессы Анны Ахматовой.
По ее словам, Ахматова оставалась в своей стране даже в самые тяжелые времена, при этом имея полную возможность покинуть родину.
Современным звездам до Ахматовой далеко.
"Гражданская война, революция. Сколько ее уговаривали. И потом она осталась. Она пережила столькое по сравнению со своей блистательной юностью", — поделилась Маргарита.